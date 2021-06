Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Reifen verursacht hohen Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 51-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick mit seinem Treckergespann auf dem Bachackerweg. In Höhe des Friedhofs sprang plötzlich ein Reifen des Anhängers von der Felge, prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil und verursachte beim Aufprall einen Totalschaden. Ein weiteres geparktes Auto wurde leicht beschädigt. Auch der Straßenbelag wurde aufgrund der kurzweiligen Weiterfahrt auf der Felge über eine Länge von ca. 50m beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell