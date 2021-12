Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gaststätte

Unkel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch stiegen unbekannte Täter über ein Oberlicht in eine Unkeler Speisegaststätte in der Bahnhofstraße ein. Hier durchwühlten sie den Schankraum und entwendeten Bargeld in geringer Menge. Versuche, in weitere abgeschlossene Räumlichkeiten im Obergeschoss des Hauses zu gelangen, schlugen fehl. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

