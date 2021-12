Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Betäubungsmittel

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagabend fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion in Linz ein Pkw in der Ortslage Notscheid auf, der kontrolliert werden sollte. Nachdem der Fahrer die Absicht der Polizei erkannt hatte, flüchtete er in eine Nebenstraße, stellte das Fahrzeug ab und flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 25-jährige Fahrer aus St. Katharinen hinter einem abgestellten Pkw festgestellt werden, er hatte sich dort versteckt. Die Ursache der Flucht konnten die Beamten schnell ermitteln, er stand unter dem Einfluss von Drogen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt, und ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

