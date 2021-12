Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Vettelschoß

Am frühen Dienstagmittag touchierte ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Vettelschoß einen geparktes Fahrzeug in der Michaelstraße in Vettelschoß und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall, so dass die Polizei den Fahrer schnell ermitteln konnte.

