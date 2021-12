Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl dank eines aufmerksamen Postboten zügig geklärt

Neuwied (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde von einem Mitarbeiter des Bauhofs der Ortsgemeinde Buchholz der Diebstahl einer Motorkettensäge (Neupreis liegt im oberen 3-stelligen Bereich) angezeigt. Diese sei bei Reparaturarbeiten in einem Ortsteil von Buchholz von einem Pritschenwagen des Bauhofs entwendet worden. Der Diebstahl wurde von einem Postboten beobachtet, der einen Bauhofmitarbeiter informierte. Im Anschluss suchten die beiden die Anschrift auf, in die der Mann mit der Kettensäge verschwand. Auf Aufforderung händigt der Beschuldigte die Säge wieder aus.

Der Diebstahl wurde bei der Polizei angezeigt. Gegen den Beschuldigten im mittleren Erwachsenenalter ist ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell