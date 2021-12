Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen Mittag fuhr eine 43-jährige Fahrerin eines Nissan auf der B 291 von Walldorf in Fahrtrichtung Sandhausen. An der Einmündung Richtung Oftersheim übersah sie die rote Ampel und stieß mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Toyota-Fahrer zusammen, der bei Grünlicht aus Richtung Oftersheim nach links in Richtung Sandhausen abbog. Der Gesamtunfallschaden ist auf rund 6.000 Euro zu beziffern. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell