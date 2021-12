Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen-Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schwetzingen-Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr, fuhr ein Renault Twingo von der Mühlenstraße in den Kreisverkehr ein. Eine 69-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz fuhr von der Nadlerstraße aus Richtung Carl-Theodor-Straße in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt der 85-jährigen Twingo-Fahrerin. Beide Fahrerinnen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert. Aufgrund des regen Verkehrsaufkommen kam es bei der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

