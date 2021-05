Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Müllablagerung in Aerzen

Aerzen (ots)

Am 22.05.21 meldete eine Spaziergängerin eine Müllablagerung in der Gemarkung Aerzen, an der Verlängerung der Straße Hainefeld. Vor Ort wurden mehrere Säcke mit Dämmmaterial festgestellt. Bei einer gründlichen Spurensuche konnten Rechnungen vom Vortag gefunden werden. Der Müll wurde vom Bauhof der Gemeinde Aerzen entsorgt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

