Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter durch Kellerfenster eingestiegen

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13.50 Uhr erwischte ein 75-jähriger Mann aus Euskirchen in seiner Doppelhaushälfte in der Paula-Modersohn-Becker-Straße in Euskirchen einen unbekannten Mann. Dieser war augenscheinlich damit beschäftigt die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Der Unbekannte bemerkte den 75-Jährigen und flüchtete ohne Beute. Trotz fußläufiger Verfolgung konnte er entkommen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 1,75 m groß, schätzungsweise 30 Jahre alt, Schnurrbartträger, er trug eine graue Jacke, eine dunkle Hose und eine grauschwarze Pudelmütze.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

