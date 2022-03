Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A 60, FR Bingen, PKW überschlägt sich, Fahrer vermeintlich unter Alkoholeinfluss

Heidesheim (ots)

Der 22jährige Unfallfahrer befuhr mit seinem PKW die BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen im rechten Fahrstreifen. Nach Zeugenaussagen kommt der Fahrer ca. 350m vor der Anschlussstelle Finthen gegen die rechtsseitige Schutzplanke, streift an dieser entlang und überschlägt sich im weiteren Fahrtverlauf und rutscht ca. 21 Meter auf der Fahrbahn. Die dahinter befindliche, 35 jährige Fahrerin kann mir ihrem PKW noch auf den linken Fahrstreifen ausweichen, eine Kollision kann sie trotz Vollbremsung aber nicht verhindern. Nach eigenen Angaben erleidet die ON02 keine Verletzungen und kann nach ärztlicher Untersuchung vor Ort entlassen werden. Der Fahrer des PKW ON01 wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der ON01 äußert nach erster Belehrung, dass er nicht gefahren sei, sondern eine weitere, nicht mehr vor Ort befindliche Person. Er selbst habe Alkohol konsumiert, sei aber nicht gefahren. Seinen Führerschein hätte er vor ca. 2 Wochen verloren. Erste Zeugenbefragungen vor Ort spricht allerdings vieles dafür, dass der ON01 alleine im Fahrzeug war und das Fahrzeug auch auf der Fahrerseite verlassen habe. Nach derzeitigem Sachstand ist davon auszugehen, dass der Verkehrsunfall sich aufgrund eines alkoholbedingten Fahrfehlers ereignet hat (Abkommen von der Fahrbahn nach rechts), bei dem nur der ON01 verletzt wurde und bei der ON02 am Fahrzeug Sachschaden entstand. Der Streckenabschnitt der Autobahn musste zur Unfallaufnahme für 3 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell