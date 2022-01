Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin kollidiert mit Findling

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist eine Autofahrerin bei einer Fahrt auf der Detmolder Straße von der Straße abgekommen und mit einem Findling kollidiert. Es entstand Sachschaden.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die Frau aus Bad Oeynhausen mit ihrem Nissan gegen 1.50 Uhr die Detmolder Straße in Richtung Lohe befahren, als das Auto in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Wagen mit dem sich in einem Beet befindlichen Findling und schob diesen einige Meter aus seiner ursprünglichen Lage heraus.

Bei der Unfallaufnahme ergab sich den Beamten bei der Fahrerin der Eindruck einer Trunkenheitsfahrt. Ein durchgeführter Vortest erhärtete diesen Verdacht, sodass man der unverletzten 50-Jährigen eine Blutprobe entnahm. Außerdem stellte man ihren Führerschein sicher. Der erheblich beschädigte Nissan wurde abgeschleppt. Der Sachschaden dürfte sich nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten auf rund 10.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell