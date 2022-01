Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall am Testzentrum

Lübbecke (ots)

Am Testzentrum an der B 65 in Blasheim ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Dabei erlitt ein Radfahrer leichte Verletzungen.

Eine 33-jährige Frau aus Hüllhorst beabsichtigte gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW das Testgelände zu verlassen und nach rechts auf die Hauptstraße in Richtung Lübbecke abzubiegen. Dabei kam es nach Polizeiangaben zu einem leichten Zusammenstoß mit dem aus Sicht der Autofahrerin von rechts kommenden 20-jährigen Radfahrer. Der war mit seinem Pedelec in Richtung Westen fahrend auf dem falschen Radweg unterwegs zu seiner Arbeitsstelle. Da der Mann über Schmerzen klagte, kümmerte sich eine verständigte Rettungswagenbesatzung um ihn.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell