POL-MI: Unfall auf Parkplatz an der Goethestraße: Polizei bittet Fahrerin eines roten Autos um Kontaktaufnahme

Minden (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Goethestraße am Montagnachmittag, bittet die Polizei eine beteiligte Autofahrerin um Kontaktaufnahme.

Als eine Mindenerin (20) gegen 15.30 Uhr mit ihrem Rad den Parkplatz gegenüber der Kampa-Halle an der Ecke Bayernring / Hahler Straße in der Goethestraße befuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem roten Pkw mit einer Frau am Steuer. Da die Radlerin zunächst keine Verletzungen bemerkte oder Beschädigungen am Rad feststellen konnte, trennten sich die Unfallbeteiligten ohne Hinzuziehung der Polizei und ohne Austausch der Personalien. Wenig später klagte die 20-Jährige über Schmerzen und begab sich in ärztliche Behandlung. Daraufhin setzte sie die Beamten zu dem Unfallgeschehen in Kenntnis.

Die offenbar mit osteuropäischem Akzent sprechende und etwa 40 bis 45 Jahre alte Fahrerin des roten Autos, wird zur Klärung des Sachverhalts gebeten, Kontakt zu den Ermittlern des Verkehrskommissariats aufzunehmen. Auch mögliche Zeugen mögen sich melden, so die Bitte der Beamten.

