Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl aus Wohnhaus - Polizei sucht Fahrradfahrer

Petershagen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein bisher unbekannter Radfahrer Bargeld aus einem Wohnhaus in Jössen gestohlen. Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise.

Den Angaben zufolge hatte der bis dato Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner (66, 65) des ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfts im Eichenbrink genutzt, um durch einen unverschlossenen Seiteneingang in das Wohnhaus zu gelangen.

Als die Bewohner gegen 15 Uhr zurückkehrten, befand sich vor einer Scheune ein Fahrrad. Daraufhin bemerkten sie schnell, dass etwas nicht stimmte. Wenig später begegnete ihnen der Unbekannte auf einer Treppe im Haus. Dazu gefragt, was er wolle, sagte der, er habe nur einen Kaffee trinken wollen. Trotz des Versuchs ihn festzuhalten, gelang dem Mann anschließend mit seinem Trekkingrad die Flucht in Richtung des Jösser Kirchwegs. Auch eine kurze Nachfahrt des Hausbewohners blieb erfolglos. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen entwendete der Täter aus dem Haus Bargeld.

Der Dieb wird von den Geschädigten als etwa 40-50 Jahre und von sportlicher Statur beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine helle Jeans, ein dunkles Oberteil, eine graue Wollmütze sowie einen dunklen Mundschutz oder Schal. Der als gepflegt beschriebene etwa 175 cm große Fremde dürfte den Angaben der Bewohner zufolge rotblonde Haare gehabt haben. Er soll mit seinem schwarzen Trekkingrad mit Satteltasche davongefahren sein. Zudem führte der Mann einen bunten Fahrradhelm mit Rotanteilen mit sich.

In den Jahren 2020 und 2021 kam es in Preußisch Oldendorf sowie in Petershagen-Wasserstraße zu ähnlich gelagerten Fällen. Nach Öffentlichkeitsfahndungen ergaben sich seinerzeit Hinweise zur Identifizierung eines mutmaßlichen Täters. Die Prüfung von möglichen Zusammenhängen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zu dem Radfahrer bitte an die Kripo Minden unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell