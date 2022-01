Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind (10) bei Unfall leicht verletzt: Polizei sucht Autofahrer

Lübbecke (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Rahdener Straße am vergangenen Montag beschäftigt derzeit die Verkehrsermittler. So soll gegen 7.25 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer einen 10 Jahre alten Jungen mit einem dunklen Pkw angefahren und sich anschließend entfernt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Junge auf dem Weg zur Schule den Radweg in Richtung Jockweg befahren. In Höhe der Bushaltestelle "Am Schulzentrum" wollte er schließlich die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren und stieg ab. Zeitgleich näherte sich der Örtlichkeit ein dunkler Pkw und verlangsamte die Fahrt. Als der Junge schließlich losging, setzte sich auch das Auto in Bewegung. Es kam zum Zusammenstoß, der Schüler stürzte schließlich mit seinem Rad zu Boden und verletzte sich leicht. Anschließend stoppte der Pkw-Fahrer offenbar kurz, setzte jedoch seine Fahrt in dem dunklen Auto zum Jockweg hin fort, als das Kind wieder aufstand.

Hinweise zu ihm werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

