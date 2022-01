Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Mercedes-Fahrer (27, 31) mehrfach unter Drogen aus dem Verkehr gezogen

Minden (ots)

Bei Verkehrskontrollen in den vergangenen Tagen hat die Polizei in Minden mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol aus dem Verkehr gezogen. Zwei Brüder aus dem Raum Hannover traten im Rahmen mehrerer Überprüfungen dabei besonders negativ hervor.

So stoppten die Beamten am Freitagabend gegen 19.25 Uhr wegen einer defekten Beleuchtung zunächst einen 27-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Ringstraße. Während der Kontrolle konnte sich der Fahrer nicht ausweisen. Stattdessen machte er widersprüchliche Angaben zu seinen Personalien. Ferner ergab sich der Verdacht, dass er den Wagen ohne gültige Fahrerlaubnis gesteuert hatte. Weil sich den Einsatzkräften außerdem Indizien für einen Betäubungsmittelkonsum bei dem 27-Jährigen ergaben, bot man ihm einen Drogenvortest an. Diesen lehnte er ab. In der Folge wurde er auf die Wache gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Dabei zeigte er sich uneinsichtig und beleidigte die Beamten. Nun erwartet ihn ein umfangreiches Ermittlungsverfahren.

Nur kurze Zeit später sollte auch sein älterer Angehöriger (31) gleich zweimal in den Fokus von Streifenwagenbesatzungen geraten. Diesen stoppte man im gleichen Pkw am frühen Sonntag gegen 2.40 auf dem Bayernring. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass er das Auto ebenso unter mutmaßlichem Einfluss von Drogen geführt hatte. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Diese Prozedur wiederholte sich am Montagabend gegen 17.45 Uhr, als eine Streife den 31-Jährigen in der Karlstraße abermals hinter dem Steuer des Wagens unter Drogenverdacht antraf. Ein Vortest bestätigte dies, woraufhin die abermalige Blutprobe erfolgte. Dazu sagte der 31-Jährige, er habe am Vortag eine vermeintliche Kopfschmerztablette genommen und erst anschließend erfahren, dass es sich um eine verbotene Substanz gehandelt habe. Nun hat auch er mit Konsequenzen zu rechnen.

Zudem ertappten die Polizisten am Samstag gegen 4 Uhr auf der Ringstraße einen 19-Jährigen sowie am Montagmorgen gegen 11.30 Uhr einen 30-jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Königstraße unter mutmaßlichem Drogenkonsum am Steuer von Fahrzeugen. Auch gegen die beiden Mindener fertigte man nach Entnahme einer Blutprobe Anzeigen.

Die Einleitung von zwei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vervollständigte am Montag das Bild. Während man nach entsprechenden Hinweisen einen 59-Jährigen an seiner Wohnanschrift antraf, endete gegen 14.45 Uhr für einen Fahrer (57) auf einem Parkplatz in der Innenstadt die Weiterfahrt. Beiden Männern wurden auf der Wache ebenfalls Blutproben entnommen. Zudem wurden seitens der Einsatzkräfte die Führerscheine einbehalten.

