POL-MI: Überfall durch Zufallsbekannte

Bad Oeynhausen (ots)

Was zunächst mit gemeinsamem Alkohol trinken begann, endete in der Nacht zu Sonntag für einen Mann aus Altena als Opfer eines Raubes. Drei der mutmaßlich fünf Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung von Einsatzkräften ermittelt werden.

Der 20-Jährige hatte in den späten Abendstunden des Samstags in der Herforder Straße eine Gruppe von vier Heranwachsenden und einer Jugendlichen kennengelernt. Hierbei versorgte das spätere Opfer die Gruppe mit Alkohol und man zog gemeinsam durch die Innenstadt. Aus bisher unbekannten Gründen wendete sich einige Stunden später am Sonntag gegen ein Uhr die Situation und der Altenaer wurde in der Morsbachallee aus der Gruppe heraus mit einem Messer bedroht. Mit einem Smartphone, Bargeld und einer Schachtel Zigaretten flüchteten die fünf Tatverdächtigen. Im Rahmen der Fahndung gelang es Einsatzkräften zwei Männer aus Bad Oeynhausen (19) und Minden (21) sowie eine 16-jährige Mindenerin zu stellen. Teile des mutmaßlichen Diebesgutes konnte bei Ihnen sichergestellt. Anschließend übernahmen die Beamten der Kriminalwache die weiteren Ermittlungen.

