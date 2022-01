Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ohne Führerschein und unter Drogen - Polizei stoppt 25-Jährigen

Lübbecke (ots)

Für eine Verkehrskontrolle am Montag hielten die Polizeibeamten auf der Straße "Rote Mühle" in Höhe der Kreissporthalle einen 25-jährigen Hyundai-Fahrer an. Dabei stellte sich gegen 14.40 Uhr heraus, dass der Mann aus dem Landkreis Osnabrück nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Zudem ergab sich den Gesetzeshütern der Verdacht eines Betäubungsmittelkonsums bei dem Mann. Aus diesem Grund wurde er auf die Wache gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm.

