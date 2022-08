Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Schafhausen: Vandalismus auf Schulgelände und an Festhalle

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 14:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr trieben bislang unbekannte Vandalen auf dem Gelände einer Grundschule sowie einer danebenliegenden Festhalle in der "Neue Straße" in Schafhausen ihr Unwesen. Auf dem Schulgelände verwüsteten sie unter anderem großflächig den Schulgarten. An der Festhalle beschädigten sie die an der Festhalle angebrachten Regenrohre und rissen Fliegengitter von den Fenstern. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

