POL-BOR: Bocholt - Whatsapp-Mache erneut erfolgreich

Heek (ots) - Aus einer Handtasche haben Unbekannte in Heek eine Geldbörse entwendet. Während des Einkaufs in einem Discounter am Gleisweg hatte die Geschädigte das Behältnis am Arm hängen. Der Reißverschluss der Tasche war geschlossen. Diebe hatten es dennoch geschafft, das Portemonnaie zu stehlen Zu dem Geschehen kam es am Donnertag, 21.07.2022, gegen 14.40 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

