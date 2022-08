Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: 86-Jährige gegen Laternenmast gefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14:25 Uhr in der Talstraße in Maichingen zu einem Verkehrsunfall im Bereich des dortigen Kreisverkehrs. Eine 86-jährige VW-Lenkerin befuhr die Talstraße in Richtung Kreisverkehr zur Berliner Straße. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Seniorin mit ihrem Pkw im Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt im weiteren Verlauf frontal gegen einen Laternenmast neben der Fahrbahn. Durch den Verkehrsunfall entstand am Pkw ein Sachschaden von rund 5.000 Euro, dieser war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Laterne entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell