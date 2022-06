Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: 33-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in Biergarten in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 33 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Freitagmorgen in Untersuchungshaft, nachdem er am Donnerstagabend in eine Getränkehütte in einer Außengaststätte in der Eastleighstraße in Kornwestheim eingebrochen war. Der 33-Jährige soll gegen 21:25 Uhr eine Scheibe der Ausschankhütte eingeschlagen haben und so in das Innere gelangt sein. Dort beschädigte er mehrere Gläser sowie eine Kaffeemaschine und stahl eine Flasche Bier. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Polizeibeamte der Zentralen Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, die für Spurensicherungsmaßnahmen in Kornwestheim waren, erkannten am Donnerstagmittag gegen 12:40 Uhr den Tatverdächtigen bei einem Lebensmittelmarkt am Bahnhof in Kornwestheim wieder. Kurz darauf erfolgte gemeinsam mit Polizeibeamten des Polizeireviers Kornwestheim die vorläufige Festnahme des 33-Jährigen.

Bereits in der Nacht zum 20.04.2022 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5201117) war ein bislang unbekannter Täter in dieselbe Hütte eingebrochen und hatte in diesem Fall Bargeld, einen Laptop und einen Fernseher im Gesamtwert von rund 1.500 Euro entwendet. Anhand von weiteren Videoüberwachungsaufnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um denselben Täter gehandelt haben könnte.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ, diesen in Vollzug setzte und den Mann in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell