POL-OG: Ottenhöfen, L78 - Von Sonne geblendet?

Kehl (ots) - Ein noch Unbekannter schlug am Dienstag in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 18:10 Uhr mit noch unbekanntem Gegenstand die Fensterscheibe der linken Schiebetür eines VW ein. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz beim "Oberländerdenkmal", während der Besitzer mit seinen Hunden unterwegs war. Eine auf dem Rücksitz liegende Einkaufstasche wurde von dem Täter durchwühlt. In der Tasche befand ...

mehr