POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Eine noch unbekannte Fahrradfahrerin fuhr am Dienstagmorgen auf dem Radweg Moltkestraße in absteigender Richtung. Gleichzeitig war ein Linienbus auf der Moltekstraße unterwegs. Als eine 12-Jährige gegen 7:25 Uhr an einer Bushaltestellte in der Louis-Pasteur-Straße ausstieg, kam es zum Zusammenstoß mit der Zweiradlenkerin. Die Radfahrerin hielt daraufhin kurz an, fuhr jedoch davon. Das leicht ...

