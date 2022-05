Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kind verletzt, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Eine noch unbekannte Fahrradfahrerin fuhr am Dienstagmorgen auf dem Radweg Moltkestraße in absteigender Richtung. Gleichzeitig war ein Linienbus auf der Moltekstraße unterwegs. Als eine 12-Jährige gegen 7:25 Uhr an einer Bushaltestellte in der Louis-Pasteur-Straße ausstieg, kam es zum Zusammenstoß mit der Zweiradlenkerin. Die Radfahrerin hielt daraufhin kurz an, fuhr jedoch davon. Das leicht verletzte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Offenburg gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg sind nun auf der Suche nach der Fahrradfahrerin und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

