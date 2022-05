Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, L 98 - Überschlagen und auf dem Dach zum Liegen gekommen

Offenburg (ots)

Die L 98 ist nach einem Unfall am Dienstagnachmittag derzeit zwischen dem Offenburg Ei und Schutterwald in Richtung Abfahrt Langhurst gesperrt. Der Verkehr wird einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, was mit entsprechenden Verkehrsbehinderung verbunden ist. Nach ersten Feststellungen kollidierte ein von der Anschlussstelle Offenburg in Richtung Schutterwald abfahrender Lenker eines Tesla mit einem in gleiche Richtung fahrenden Renault. Der Twingo hat sich infolge des Zusammenpralls überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Renault-Lenker hat sich bei dem sich kurz nach 14:30 Uhr zugetragenen Unfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zugezogen und wird von einem Notarzt und Helfern des Rettungsdienstes behandelt. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen von Beamten des Polizeireviers Offenburg zwischen 10.000 Euro bis 12.000 Euro bewegen.

/wo

