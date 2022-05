Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Zigarettenautomat beschädigt, Hinweise erbeten

Friesenheim (ots)

Bislang Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen offenbar versucht einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Bahnhof" gewaltsam aufzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie sich drei männliche Jugendliche gegen 1:35 Uhr an dem Automaten zu schaffen machten. Auf Ansprache flüchtete das Trio in nördliche Richtung eines Bahnhofes. Die Gruppe soll mit schwarzen Kapuzenpullis bekleidet gewesen sein und Mund/Nasenschutz getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell