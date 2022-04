Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für 219 Tage hinter Gittern

Kodersdorf (ots)

Am Mittwoch, den 27. April 2022, nahmen Bundespolizisten einen 38-jährigen Polen fest. Bei Kodersdorf stoppten die Fahnder einen in Polen zugelassenen Renault. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrers, stießen die Beamten auf einen Haftbefehl. Das Amtsgericht Cottbus hatte den 38-Jährigen wegen versuchter Hehlerei und Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Eine Restgeldstrafe in Höhe von 2.190,00 Euro blieb der Mann der Justiz schuldig. Da der Pole die Summe nicht aufbringen konnte, musste er seine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsbehörde antreten.

