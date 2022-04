BPOLI LUD: Geldstrafe bezahlt

Görlitz (ots) - Bundespolizisten trafen gestern Mittag in Görlitz auf der Bahnhofstraße, Ecke Jacobstraße, auf einen 36-Jährigen. Eine Überprüfung seiner Personalien brachte zunächst ans Licht, dass der Mann bereits mehrfach mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten war. Tatsächlich stieg den Ordnungshütern nahezu im gleichen Moment ein merkwürdiger Geruch in die Nase. Der Grund für die ...

mehr