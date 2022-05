Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Autos aufgebrochen, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Ein noch Unbekannter schlug am Dienstag in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 18:10 Uhr mit noch unbekanntem Gegenstand die Fensterscheibe der linken Schiebetür eines VW ein. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz beim "Oberländerdenkmal", während der Besitzer mit seinen Hunden unterwegs war. Eine auf dem Rücksitz liegende Einkaufstasche wurde von dem Täter durchwühlt. In der Tasche befand sich lediglich Hundefutter. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Auf einem Waldparkplatz in der Kronenhofstraße wurde zwischen 17:40 Uhr und 19 Uhr eine Handtasche samt Inhalt aus einem geparkten Auto gestohlen. Um an die auf dem Rücksitz liegende Tasche zu gelangen, wurde das Dreieckfenster in der linken Hintertür eingeschlagen. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück. Die Diebe kennen jedes noch so gute Versteck.

