POL-WHV: Wohnungseinbruch in Zetel

Zetel (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen, den 23.05.2022 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Dammstraße in Zetel. Durch ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten unbekannte Täter in die Wohnung und entwendeten Bargeld. Hinweise, die zur Tataufklärung führen könnten, bitte an die Polizei in Varel oder jede andere Polizeidienststelle.

