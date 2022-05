POL-WHV: Verkehrssicherheit im Kindergarten Zum Guten Hirten

Wilhelmshaven (ots) - Zetel/Neuenburg. In der Zeit vom 21.05.2022, 15.00 Uhr bis 23.05.2022, 07.30 Uhr, gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür in ein Geschäft Am Bahnhof. Es wurden Kassen mit Bargeld in einer Höhe von ca. 1000 Euro entwendet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

