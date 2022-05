POL-WHV: Tür wurde aufgehebelt - Kassen wurden entwendet

Wilhelmshaven (ots) - Zetel. Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 20.05 bis zum 23.05.2022 durch Aufhebeln mehrerer Türen in die Geschäftsräume zweier Betriebe in der Neuenburger Straße zu gelangen. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht in das Innere zu kommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

