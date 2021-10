Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Zehnjährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bonn (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.10.2021) befuhr eine 73-jährige Autofahrerin mit ihrem BMW die Burgstraße in Richtung Pech. Zur Unfallzeit gegen 14.20 Uhr bog sie nach links in die Schwertberger Straße ab. Dabei kollidierte sie mit einer ihr auf der Burgstraße entgegenkommende Fahrradfahrerin, welche gerade bei Grünlicht die Schwertberger Straße auf dem Fahrradschutzstreifen überquerte. Das zehnjährige Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht. Nach medizinischer Erstversorgung durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde sie in elterliche Obhut übergeben.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

