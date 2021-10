Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Diebstahl eines Pedelecs aus Kellerraum

Bonn (ots)

Am Nachmittag des 23.10.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus dem Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Damaschkestraße in Bonn-Dottendorf.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr durch eine unverschlossene Haustür in das Mehrfamilienhaus. Im dortigen Keller brachen sie ein Fahrradschloss auf und entwendeten ein damit gesichertes hochwertiges Pedelec der Marke Kettler. Im Anschluss verließen sie den Tatort unbemerkt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Personen wahrgenommen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Die Bonner Polizei warnt: Einbrecher nutzen jede Möglichkeit, um an Wertgegenstände zu gelangen. Sind Kellerräume nicht ausreichend gesichert, sind auch die dort gelagerten Gegenstände vor Dieben nicht sicher.

Im Keller haben es Einbrecher meist auf hochwertige Fahrräder, Werkzeuge oder Elektrogeräte abgesehen. Mehrparteienhäuser werden bevorzugt, denn durch die häufig verwinkelte und uneinsichtige Lage von Kellerfluren und Kellerräumen können die Täter dort unbeobachtet ans Werk gehen.

Durch unverschlossene Haus- und Kellertüren gelangen die Einbrecher in die Häuser. Das Aufbrechen der meist schlecht gesicherten Kellerverschläge stellt für sie kein Problem dar. Kellertüren und Nebeneingänge sollten daher der Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts nachstehen, alle vorhandenen Schlösser und Sicherungen sollten konsequent genutzt werden.

Die Bonner Polizei rät:

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

- Verschließen Sie die Kellertüren.

- Verwenden Sie an Kellerabteilen und -verschlägen massive Überfallen und Hangschlösser.

- Bauen Sie sowohl in Kellertür als auch in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes Schloss mit Antipanikfunktion ein.

Die Polizei berät Sie kostenlos zur wirksamen Sicherung ihres Hauses. Die Einbruchschutzberater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz erreichen Sie unter der Service-Nummer 0228 15-7676 oder per E-Mail an Einbruchschutz.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell