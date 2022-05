Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Unfallflucht in Neesen

Porta Westfalica (ots)

Ein 39-Jähriger Portaner steht unter Verdacht, in der Nacht zu Samstag einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht und anschließend eine Fahrerflucht begangen zu haben.

Diesbezüglich wurde die Polizei am Samstagmorgen in die Straße "Unter dem Holzweg" nach Neesen gerufen. Hier fanden sich ein am linken Heck beschädigter Citroen sowie mehrere auf dem Asphalt Fahrbahn liegende Fahrzeugteile. Die führten die Ermittler zu der Vermutung, dass ein Skoda am Unfall beteiligt und ebenfalls erheblich beschädigt worden war. Kurze Zeit später fand sich ein solches Auto im näheren Umfeld des Unfallortes vor einem Wohnhaus wieder.

An der Wohnanschrift trafen die Beamten am Vormittag auf einen 39-Jährigen als vermeintlichen Unfallverursacher. Der räumte den Einsatzkräften gegenüber ein, in der Nacht gefahren zu sein und den Zusammenstoß verursacht zu haben. Anschließend sei er in Panik geraten und nachhause gefahren, so der Portaner. Nach einem positiven Alkoholtest wurde ihm wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Zudem leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell