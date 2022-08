Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Geldbörsendiebstähle

Eschwege (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Diebstähle von Geldbörsen angezeigt.

Am gestrigen Donnerstag wurde zwischen 12:20 Uhr und 12:30 Uhr einer 65-Jährigen aus Eschwege im Lidl-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege ihre rote Ledergeldbörse aus ihrer Tasche entwendet. Den Diebstahl bemerkte sie erst an der Kasse. Neben 25 Euro Bargeld befanden sich die Bankkarten und persönliche Dokumente in dem Portmonee.

Im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen wurde gestern Vormittag, gegen 11:00 Uhr, einer 73-Jährigen aus Großalmerode das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. Die Handtasche hatte sie an den Einkaufswagen gehängt. Auch sie bemerkte erst an der Kasse den Diebstahl. Während des Einkaufs wurde sie von einer 20 - 25 Jahre alten Frau mit ausländischem Akzent angesprochen und dadurch abgelenkt. Die Frau ist ca. 160 cm groß, schlank und hat mittellange schwarze Haare. Sie war dunkel gekleidet. Der Schaden des Diebstahls wird mit ca. 400 EUR angegeben.

Bereits am 10.08.22 ereignete sich zwei weitere Diebstähle.

Im Aldi-Markt in der Landstraße in Reichensachsen wurde, um 12:30 Uhr, eine 61-Jährige aus Waldkappel Opfer eines Geldbörsendiebstahls. Auch ihr wurde das Portmonee aus der Handtasche gestohlen. Neben Bargeld gelangten der oder die Täter auch in den Besitz einer EC-Karte mit der in der Folge mehrere Bargeldbeträge im Kreis abgehoben wurden. Bereits um 12:46 Uhr wurden bei der VR-Bank in Reichensachsen und kurz darauf an einem Geldautomaten der Sparkasse jeweils 1000 EUR abgehoben. Im weiteren Verlauf wurden die Lidl-Filialen in Eschwege, Bad Sooden-Allendorf (13:40 Uhr) und Witzenhausen (14:06 Uhr) aufgesucht und dort mittels der Karte eingekauft, aber auch Bargeld ausgezahlt. Dadurch summiert sich die Schadenssumme auf ca. 3000 EUR.

Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde einer 57-Jährigen aus Schweden in Höhe des Gradierwerkes in Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die 57-Jährige gab an, auf dem Weg nach Allendorf gewesen zu sein, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der sich als Obdachloser ausgab und nach 30 Euro fragte. Kurz darauf wollte dieser noch wissen, wo sich das Touristikbüro befinde. Nachdem die 57-Jährige ihren Weg fortgesetzt hatte, stellte sie bei der Sparkasse in Allendorf fest, dass ihr das Portmonee gestohlen wurde. Im Nachhinein glaubte sie noch während des Gesprächs mit dem Unbekannten eine Person im Augenwinkel gesehen zu haben, die sich hinter ihr entfernte. Der "Obdachlose" soll Mitte 50 Jahre alt sein, stark gebräunt mit grauem (hellem) kurzgeschnittenen Haar. Der Schaden wird mit 100 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 oder die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

