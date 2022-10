Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.10.2022

Heilbronn (ots)

Stadtkreis Heilbronn

Jugendliche schießen mit Softairwaffen

Am Freitagnachmittag wurde ein Sicherheitsdienst darauf aufmerksam, dass mehrere Jugendliche im Bereich eines Parkhauses in der Allerheiligenstraße in Heilbronn mit Schreckschusswaffen hantierten. Bei der sofortigen Überprüfung durch mehrere Streifen des Polizeireviers Heilbronn wurde festgestellt, dass die Jugendlichen offensichtlich mit Softairwaffen auf einer Parkebene des Parkhauses geschossen hatten. Ein 16-Jähriger wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen und seinen Eltern übergeben. Nach dem jetzigen Ermittlungsstand wurden durch das Tun der Jugendlichen weder Personen verletzt noch Gegenstände oder Autos beschädigt.

Main-Tauber-Kreis

Boxberg: Unwohlsein - Gegen Auto geprallt

Am Freitagmittag war ein 76-Jähriger mit seinem VW Golf im Fasanenweg in Boxberg unterwegs. Aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw Renault. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro.

Hohenlohekreis

Schöntal: Fahrer betrunken - Beifahrer zwecks Festnahme gesucht

Am Freitagmittag wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass der Fahrer eines Daimler Vito mit einer auffälligen Fahrweise unterwegs sei. Unter anderem nutzte er auf der Fahrt von Sindeldorf in Richtung Marlach die gesamte Fahrbahnbreite. Eine Streife des Polizeipostens Krautheim konnte das Fahrzeug in Marlach anhalten. Schnell wurde bei der Kontrolle klar, warum der 37-jährige Fahrer offensichtlich nicht mehr fahrtauglich war: Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Wegnahme seines Führerscheines waren die Folge für den Mann. Der 35-jährige Beifahrer versuchte bei der Kontrolle zu flüchten. Schnell konnte er von einem Beamten eingeholt werden. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, warum der Mann das Weite suchen wollte: Nach ihm wurde bereits gefahndet, da er noch eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr zu verbüßen hat. Er wurde in eine Haftanstalt eingeliefert.

Neckar-Odenwald-Kreis

Aglasterhausen: Unfall mit Schulbus - Kinder unverletzt

Glimpflich verlief der Unfall mit einem Schulbus am Freitagmittag in Aglasterhausen. Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit dem Bus auf der Hauptstraße in Aglasterhausen. Die vor dem Bus fahrende 58-jährige Lenkerin eines Daimler sowie der davor befindliche 35-jährige Fahrer eines Peugeot mussten ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen bzw. anhalten. Dies bemerkte der Busfahrer zu spät und prallte auf das Heck das Daimlers. Dieser wurde noch auf das Heck des vor ihm stehenden Peugeot geschoben. Im Schulbus befanden sich sechs Kinder, die zum Glück alle unverletzt blieben. Die Fahrerin des Daimler erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 6 500 Euro

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell