POL-HR: Niedenstein: Nach Hausfriedensbruch - 27-jähriger Mann verletzt Mitarbeiter eines Seniorenheims

Homberg (ots)

Niedenstein

27-jähriger Mann verletzt Mitarbeiter eines Seniorenheims mit Schere Tatzeit: 26.07.2022, 05:57 Uhr Ein 38-jähriger Mitarbeiter eines Seniorenheims in der Schulstraße wurde heute Morgen von einem 27-jährigen Niedensteiner mit einer Schere verletzt, als dieser ihn festhalten wollte. Der 27-Jährige hatte zuvor unbefugt das Seniorenheim betreten. Hier wurde er von dem 38-jährigen Mitarbeiter entdeckt, woraufhin er umgehend flüchtete. Der 38-Jährige und ein weiterer Mitarbeiter verfolgten den Flüchtigen und sie konnten ihn auf einer nahen Baustelle festhalten. Hierbei wehrte sich der 27-Jährige und stach mit einer Schere auf den 38-Jährigen ein. Dieser erlitt hierdurch eine Verletzung am linken Arm. Er wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Kassel verbracht. Der 27-Jährige Tatverdächtige flüchtete sogleich wieder und wurde von der alarmierten Polizei heute Vormittag an seinem Wohnort in Niedenstein vorläufig festgenommen. Da keine Haftgründe vorlagen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen,. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch ist eingeleitet. Die Ermittlungen der Fritzlarer Polizei dauern an. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

