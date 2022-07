Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Unbekannte Täter versuchen Pkw aufzubrechen

Homberg (ots)

Gudensberg

Versuchter Pkw-Aufbruch Tatzeit: 24.07.2022, 02:32 Uhr In einen grau/schwarzen Pkw, VW ID 3 versuchten unbekannte Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden einzubrechen. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Pkw in der Untergasse und warfen mit einem Stein die Heckscheibe ein. Hierdurch lösten sie die Alarmanlage des Pkws aus, woraufhin der Fahrzeugeigentümer, welcher in der Nähe war, alarmiert wurde. Als er an seinem Pkw eintraf, waren die unbekannten Täter bereits geflüchtet. Aus dem Pkw wurde nichts gestohlen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell