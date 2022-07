Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Ostheim: Unbekannte Täter stehlen Sportschuhe aus Lkw-Auflieger

Homberg (ots)

Malsfeld-Ostheim

Diebstahl aus Lkw Tatzeit: 21.07.2022, 19:00 Uhr bis 22.07.2022, 04:00 Uh In der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen stahlen unbekannte Täter Sportschuhe im Wert von mehreren tausend Euro aus einem geparkten Lkw auf einem Autohof in der Dr. Reimer-Straße. Die Täter begaben sich zu dem Lkw, welcher zwischen mehreren anderen Lkws geparkt war und schnitten die Plane des Aufliegers an mehreren Stellen auf. Anschließend begaben sie sich in den Auflieger und stahlen eine unbekannte Anzahl von Schuhkartons mit Sportschuhen der Marke "Adidas". Wie und mit welchem Fahrzeug die Täter die Beute abtransportierten steht zurzeit nicht fest. An dem Auflieger entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

