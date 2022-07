Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Bewohner vertreibt Täter

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 22.07.2022, 02:32 Uhr Bargeld in nicht bekannter Höhe stahl ein unbekannter Täter in der vergangenen Nacht aus einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Der Täter gelangte auf nicht bekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und dort mit einem zuvor aufgefundenen Schlüssel in die Räume einer Praxis. Hier stahl er eine Kassette mit Bargeld. Weiterhin gelangte er auf nicht bekannte Weise in eine Wohnung, wo er sämtliche Schränke durchsuchte. Der Wohnungsinhaber schlief in der Zeit im Schlafzimmer. Kurze Zeit später erwachte er und stellte fest, dass jemand in seiner Wohnung gewesen war. Bei seiner Nachsuche im Haus entdeckte er im Keller eine maskierte Person, welche durch einen Seitenausgang flüchtete. Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 185 - 190 cm groß und auffallend dünn. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sturmhaube, einer dunkelblauen Jacke und einer schwarzen langen Hose. Zudem hatte Handschuhe an und einen Rucksack auf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

