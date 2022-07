Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbrecher stehlen neues Fahrrad aus Fachgeschäft

Homberg (ots)

Melsungen

Einbruch in Fahrradgeschäft Tatzeit: 16.07.2022, 21:00 Uhr bis 17.07.2022, 00:14 Uhr Ein neues Fahrrad stahlen unbekannte Täter in der Nacht von Samstag zu Sonntag aus dem Schaufenster eines Fahrradgeschäfts in der Vorstadt. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und stahlen anschließend ein neues Fahrrad aus dem Geschäft. Mit dem Rad flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

