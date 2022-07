Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Brand eines Wohnhauses - zwei Personen durch Rauchgase verletzt - Schaden in Höhe von 400.000,- Euro

Homberg (ots)

Spangenberg

Brand eines Wohnhauses - zwei Personen leicht verletzt Brandzeit: 18.07.2022, 01:22 Uhr In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages ereignete sich in der Louis Salzmann-Straße ein Wohnhausbrand. Durch den Brand wurden zwei Personen durch Rauchgase verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400.000,- Euro. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. In der gleichen Zeit war eine 88-jährige Hausbewohnerin durch den Brandgeruch wach geworden und sie konnte, nachdem sie aufgestanden war, den im Obergeschoss wohnenden 34-jährigen Hausbewohner verständigen. Beide erlitten beim Verlassen des Wohnhauses leichte Rauchgasintoxikationen und wurden durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Rotenburg eingeliefert. Das Feuer wurde durch die Feuerwehren aus Spangenberg und Malsfeld bekämpft. Eine Brandursache steht zurzeit nicht fest. Die Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell