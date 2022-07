Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen-Seigertshausen: Einbrecher stehlen Arbeitsgeräte aus Lagerraum

Homberg (ots)

Neukirchen-Seigertshausen

Einbruch in Lagerraum Tatzeit: 10.07.2022, 20:00 Uhr bis 12.07.2022, 18:00 Uhr In einen Lagerraum des Sportvereins Seigertshausen, in der Hauptstraße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein und stahlen verschiedene Arbeitsgeräte im Wert von über 500,- Euro. Die Täter öffneten auf nicht bekannte Weise die verschlossene Lagerraumtür und begaben sich anschließend in den Raum. Hier stahlen sie einen Hochdruckreiniger, einen Kompressor samt Zubehör und eine elektrische Heckenschere. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

