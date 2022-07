POL-HR: Beschädigte Straßenschilder - 300,- EUR Sachschaden

Homberg (ots) - Frielendorf-Obergrenzebach Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 07.07.2022, 11:00 Uhr bis 12:20 Uhr Am gestrigen Vormittag stahlen unbekannte Einbrecher einen Tresor mit Bargeld aus einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzenbörner Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekanntem Weg in das Wohnhaus. Hier stahlen sie einen kleinen Tresor in welchem sich Bargeld ...

