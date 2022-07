Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Obergrenzebach: Tresor mit Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

Homberg (ots)

Frielendorf-Obergrenzebach

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 07.07.2022, 11:00 Uhr bis 12:20 Uhr Am gestrigen Vormittag stahlen unbekannte Einbrecher einen Tresor mit Bargeld aus einem Mehrfamilienhaus in der Schwarzenbörner Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekanntem Weg in das Wohnhaus. Hier stahlen sie einen kleinen Tresor in welchem sich Bargeld befand. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge die im Bereich des Tatortes gesehen wurden, bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

