POL-HR: Melsungen: Versuchter Gaststätteneinbruch - 1.500,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Melsungen

Versuchter Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 04.06.2022, 23:30 Uhr bis 05.07.2022, 11:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.500,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Gaststätte im Unteren Bachfeld. Die Täte versuchten mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster der Gaststätte aufzubrechen. Hierbei wurde das Fenster beschädigt, die Täter konnten es jedoch nicht öffnen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

