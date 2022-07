Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Einbrecher stehlen Bargeld aus Fuhrunternehmen

Homberg (ots)

Körle

Einbruch in Transportunternehmen Tatzeit: 04.07.2022, 20:00 Uhr bis 05.07.2022, 07:00 Uhr In der Nacht von Montag zu Dienstag brachen unbekannte Täter in das Gebäude einer Transportfirma in der Nürnberger Straße ein und stahlen Bargeld aus einem Tresor. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und brachen hier ein Garagentor auf. Nachdem sie im Gebäude eine weitere Tür aufgebrochen hatten gelangten sie in den Bürobereich. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen einen vorgefundenen kleinen Tresor auf. Das enthaltene Bargeld stahlen sie. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

