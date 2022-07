Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Schwarzer Subaru vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Homberg (ots)

Homberg

Diebstahl eines Pkw Tatzeit: 04.07.2022, 02:30 Uhr bis 03:40 Uhr Heute, in den frühen Morgenstunden, stahlen unbekannte Täter einen Pkw im Wert von 38.000,- Euro vom Gelände eines Autohauses in der Hersfelder Straße. Die Täter durchtrennten einen Zaun und gelangten anschließend auf einen Teil des Firmengeländes. Hier begaben sie sich zu einem abgestellten schwarzen Subaru Forester und öffneten diesen auf nicht bekannte Weise. Anschließend fuhren die Täter mit dem Subaru vom Gelände des Autohauses in Richtung B 323/ Autobahn A 7. Der gestohlene Subaru hat das amtliche Kennzeichen HR-UA 1313. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

